Calcio

LAZZATE – Cambiamento ai vertici della Ardor Lazzate. La società gialloblù ha comunicato nelle ultime ore le dimissioni di Federico Marangoni dall’incarico di direttore generale. Secondo quanto spiegato nel comunicato ufficiale diffuso dal club, alla base della decisione ci sarebbero “divergenze di visione e strategie relative alla gestione futura della squadra e allo sviluppo del progetto sportivo”.

La società ha voluto ringraziare Marangoni “per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso durante la stagione”, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. L’Ardor Lazzate ha inoltre fatto sapere che nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità riguardo alla futura struttura organizzativa della società.

Nel campionato di Eccellenza appena concluso la formazione lazzatese ha chiuso a metà classifica, riuscendo a risalire dopo una prima parte di stagione molto complicata grazie ad un girone di ritorno in netta crescita.

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(foto: Federico Marangoni)

27052026