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CASTIGLIONE OLONA – Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri letterari “Tè con l’autore”, iniziativa promossa dall’Associazione culturale Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, degli Amici di Piero Chiara e della Provincia di Varese. L’incontro è in programma domenica 31 maggio alle 16 al Caffé Lucioni di piazza Repubblica, dove sarà ospite lo scrittore Giancarlo Bosini per la presentazione del libro “Delitti ai navigli di Milano”, pubblicato nel 2024 da Macchione Editore.

Nel corso del pomeriggio l’autore dialogherà con Ugo Marelli, presidente dell’associazione culturale Borgo Antico. L’ingresso è libero. Gli organizzatori segnalano inoltre che chi si iscriverà all’associazione oppure acquisterà il volume riceverà un omaggio. Per partecipare è gradita la prenotazione telefonando al numero 0331857411.

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(foto archivio: un precedente evento al Lucioni)

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