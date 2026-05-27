Comasina

CESANO MADERNO – Palazzo Arese Borromeo è tornata a tingersi di rosa in occasione del Giro d’Italia 2026. Infatti, l’altro giorno le storiche sale affrescate del palazzo hanno infatti ospitato il Quartiere Tappa della corsa ciclistica, accogliendo la direzione del Giro, l’organizzazione di Rcs sport e i numerosi giornalisti al seguito della manifestazione.

Un’esperienza già vissuta lo scorso anno e confermata anche per questa edizione, con la città di Cesano Maderno che si è nuovamente ritagliata un ruolo strategico all’indomani dell’arrivo finale di Milano.

In piazza Esedra erano inoltre presenti i mezzi operativi e il truck di Rcs che compongono la tradizionale “Carovana Rosa”, attirando curiosi e appassionati. Il sindaco Gianpiero Bocca ha incontrato il direttore del Giro, il cesanese Stefano Allocchio, portando il saluto dell’amministrazione comunale e ringraziando l’organizzazione per avere confermato Palazzo Arese Borromeo e Cesano Maderno come punto di riferimento logistico del Quartiere Tappa.

(foto: il Giro è tornato a Cesano Maderno)

27052026