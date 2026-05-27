Cronaca

CISLAGO – Nuovo appello del Comune di Cislago contro le truffe ai danni delle persone anziane, dopo alcune segnalazioni arrivate nei giorni scorsi sul territorio.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, sarebbe stato notato un uomo che utilizza il pretesto della vendita di medagliette con simboli religiosi per introdursi nelle abitazioni delle vittime e sottrarre denaro o oggetti preziosi senza destare sospetti. In almeno un episodio il soggetto si sarebbe presentato fingendosi un sacerdote. Il Comune invita quindi i cittadini, in particolare le persone più vulnerabili, a prestare la massima attenzione e a diffidare degli sconosciuti che chiedono di entrare in casa.

Tra le raccomandazioni diffuse dall’amministrazione ci sono quelle di non consegnare mai denaro o beni preziosi a persone non conosciute, non aprire la porta agli estranei e contattare subito le forze dell’ordine in caso di dubbi o situazioni sospette.

Sono stati inoltre ricordati i numeri utili da contattare:

Carabinieri di Cislago: 0296382263

Polizia locale di Cislago: 3351681086

Numero unico di emergenza: 112

Il Comune invita anche a condividere le informazioni con familiari, amici e anziani soli, per cercare di prevenire nuovi episodi di truffa sul territorio.

27052026