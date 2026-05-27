Cogliate

COGLIATE – Potrebbe aprirsi una nuova fase per Giochi Preziosi, storico gruppo del settore giocattoli fondato da Enrico Preziosi, ex presidente del Fbc Saronno. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbero infatti in corso trattative con la società cinese Superhisen, che potrebbe entrare nel capitale dell’azienda fino a diventarne socio di maggioranza.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’operazione potrebbe svilupparsi in tempi relativamente brevi. Sul tavolo ci sarebbe un aumento di capitale da 80 milioni di euro.

Il gruppo Giochi Preziosi, che ha il proprio riferimento nazionale nella zona industriale di Cogliate, negli anni è diventato una delle principali realtà europee del settore del giocattolo. Negli ultimi tempi però l’azienda ha dovuto confrontarsi con le difficoltà del mercato, tra il calo della domanda di giochi tradizionali, la crescente diffusione del digitale tra i più giovani, l’aumento dei costi delle materie prime e le problematiche logistiche legate ai trasporti dall’Asia.

Nell’ottobre 2025 il gruppo aveva fatto ricorso al concordato preventivo a fronte di una situazione economica complessa. La crisi aveva coinvolto anche la rete commerciale: lo scorso 20 aprile era stato raggiunto al Ministero del Lavoro un accordo sulla cassa integrazione straordinaria per 135 dipendenti delle società Giochi Preziosi Store e Startrade, nell’ambito del piano di chiusura dei negozi. La misura riguarda 88 lavoratori di Giochi Preziosi Store e 47 di Startrade distribuiti in diverse regioni italiane.

La situazione del gruppo era stata affrontata anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si attendeva la presentazione del piano industriale. L’eventuale ingresso di Superhisen potrebbe però modificare gli scenari futuri e ridefinire le strategie aziendali dei prossimi anni.

(foto archivio)

27052026