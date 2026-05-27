Come Democratici per Turate “ci eravamo prefissati l’obiettivo, politico ed istituzionale, di consolidare l’opposizione e questo obiettivo l’abbiamo raggiunto confermando il seggio di minoranza in consiglio comunale. D’altronde, con il sistema elettorale maggioritario, con la presenza di quattro liste e con l’assenza di un progetto di coalizione alternativo all’attuale maggioranza, sarebbe stato irrealistico, oltre che velleitario, pensare che una lista, da sola, potesse contendere la guida del paese. Rispetto al 2020 i Democratici per Turate confermano il proprio radicamento mantenendo la propria quota del 14%. Non così le altre formazioni: Tu come Turate scende dal 55,83% al 40,53 con 947 voti in meno; basti pensare che nel 2015 avevano ottenuto 1724 voti, nel 2020 2482 voti mentre oggi 1535; ben 947 voti in meno rispetto a sei anni fa; il centrodestra scende dal 29,87% al 24,32%, con 407 voti in meno, che però sono andati a vantaggio della new-entry Carioni, che nel 2020 non era presente. Sul piano pratico, a Turate nulla è cambiato negli assetti, i problemi evidenziati in campagna elettorale rimangono e noi continueremo la nostra opposizione, anche più di prima se necessario, nell’interesse della comunità. E di questo ringraziamo gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia”.