Elezioni Turate, Democratici: “Pronti al nostro ruolo in opposizione”
27 Maggio 2026
TURATE – I Democratici per Turate confermano il proprio ruolo di opposizione, queste le loro riflessioni sui numeri dopo le amministrative dello scorso fine settimana.
“Accogliamo positivamente la novità – dicono – per la prima volta la carica di sindaco di Turate è ricoperta da una donna. Ora confidiamo che Roberta Clerici non possieda quelle asperità personali che hanno, sinora, ostacolato il dialogo con le minoranze. Un inciso, però: sta circolando ora un comunicato di Tu come Turate (peraltro, non sulle pagine social ufficiali) molto impreciso, dai toni un po’ debordanti e che non lascia intravedere un grande cambiamento di atteggiamento. Venendo all’esito delle urne, la prima riflessione è che in democrazia si partecipa alle elezioni per vincere o per esercitare l’opposizione”.