Chiude l’edicola Marco di corso Italia, punto di riferimento cittadino da molti anni. Prima della chiusura definitiva è prevista una svendita finale che segna l’ultimo capitolo di un’attività storica.

Fa discutere la cancellazione della notte bianca. Busnelli ha raccolto e rilanciato l’amarezza di alcuni commercianti, che parlano di una scelta capace di lasciare delusione e interrogativi sul futuro dell’iniziativa.

Momenti di forte apprensione a Carbonate per un grave incidente tra auto e moto. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda.

Dopo le elezioni a Origgio è stato ufficializzato il nuovo consiglio comunale, con la composizione dell’assemblea che accompagnerà il prossimo mandato amministrativo.

Intervento dei soccorsi anche per un incidente che ha coinvolto un monopattino: un 26enne è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto.