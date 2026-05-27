I più letti di ieri: chiude l’edicola Marco, notte bianca cancellata e grave incidente in moto
27 Maggio 2026
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SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, martedì 26 maggio, l’attenzione dei lettori si è concentrata su commercio e vita cittadina, con la chiusura di una storica edicola e il dibattito sulla notte bianca. Spazio anche alla cronaca con due incidenti stradali e agli aggiornamenti dalla politica locale con il nuovo consiglio comunale.
Chiude l’edicola Marco di corso Italia, punto di riferimento cittadino da molti anni. Prima della chiusura definitiva è prevista una svendita finale che segna l’ultimo capitolo di un’attività storica.
Saronno, chiude l’edicola Marco di corso Italia. A breve l’ultima svendita
Fa discutere la cancellazione della notte bianca. Busnelli ha raccolto e rilanciato l’amarezza di alcuni commercianti, che parlano di una scelta capace di lasciare delusione e interrogativi sul futuro dell’iniziativa.
Notte bianca cancellata, Busnelli dà voce ai commercianti: “Scelta che lascia amarezza”
Momenti di forte apprensione a Carbonate per un grave incidente tra auto e moto. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda.
Carbonate: grave incidente tra auto e moto, 18enne trasportato in elicottero al Niguarda
Dopo le elezioni a Origgio è stato ufficializzato il nuovo consiglio comunale, con la composizione dell’assemblea che accompagnerà il prossimo mandato amministrativo.
Intervento dei soccorsi anche per un incidente che ha coinvolto un monopattino: un 26enne è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto.
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