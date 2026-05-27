Groane

SOLARO – “Non tutti i viaggi si fanno con i piedi… alcuni iniziano dentro di noi“. È racchiusa in questa frase simbolo la magia dell’evento che si è svolto a Solaro, nello spazio culturale di via Per Cascina Emanuela 32. L’iniziativa, intitolata “Il viaggio dei Cuori“, ha regalato a bambini e famiglie un pomeriggio di pura condivisione, culminato in un’attività creativa dal risvolto inaspettato. Tutti i disegni realizzati dai piccoli partecipanti durante il laboratorio “Disegna il tuo cuore“, nato per dar forma a sogni e fantasie attraverso i colori, non rimarranno infatti un semplice ricordo: saranno pubblicati all’interno del prossimo e ultimo libro dell’autrice della collana, rendendo i bambini veri co-protagonisti di un progetto editoriale.

A promuovere questo appuntamento speciale è stata Stefania Costanzo, presidente del comitato di quartiere centro civico “Il Giuggiolo“, che insieme al consiglio direttivo gestisce lo spazio. Nel corso di un’intervista rilasciata durante l’evento, la presidente ha espresso grande emozione nel vedere gli occhi dei bambini illuminarsi, sottolineando come queste iniziative siano fondamentali per avvicinare i più piccoli alla lettura in modo partecipativo e per offrire loro un momento di ascolto autentico. Al termine dell’incontro, l’entusiasmo è stato tale che moltissimi bambini si sono messi in fila insieme ai genitori per incontrare la scrittrice, scambiare impressioni e ricevere una dedica personalizzata sui volumi.

L’anima del progetto è Giulia Macchi, autrice ed editrice di questa collana incentrata sulla crescita interiore e sull’esplorazione dei sentimenti. Il suo percorso professionale è unico: prima di dedicarsi alla letteratura per l’infanzia, Macchi ha vissuto una lunga esperienza nella comunicazione pubblica come giornalista televisiva e parlamentare, un lavoro che le ha permesso di affinare la capacità di ascoltare le fragilità delle persone. Successivamente ha scelto di portare questa sensibilità nel mondo della scuola, diventando docente di italiano e storia all’Istituto Prealpi di Saronno, convinta che educare significhi innanzitutto aiutare i ragazzi a comprendere se stessi.

Durante il pomeriggio letterario, i piccoli ospiti sono stati guidati attraverso le trame dei diversi libri che compongono la collana, ognuno legato a un valore universale e a un’ambientazione suggestiva. Si è passati così dalle riflessioni sull’ascolto e sulle emozioni contenute ne “Il Cuore del Mare“, fino ai viaggi nel tempo nell’antico Egitto per parlare di giustizia e scelte, nella Grecia classica come simbolo di sacrificio e coraggio, e infine nel mondo dei Celti, un viaggio incentrato sul profondo rispetto per la natura e per lo scorrere del tempo. Un palinsesto di storie che ha saputo lasciare un segno profondo nel cuore di tutte le famiglie presenti.

(foto dell’evento)

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