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SARONNO – Mercoledì 27 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da condizioni di tempo stabile, senza piogge previste.

Su Saronno il tempo resterà soleggiato per gran parte della giornata, con poche variazioni del quadro meteorologico. Le temperature si manterranno elevate, confermando una fase di caldo intenso: la minima sarà di 22°C, mentre la massima potrà raggiungere i 35°C nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. Si tratta di valori che potranno accentuare la sensazione di calore soprattutto nei contesti urbani e negli spazi meno ventilati.

I venti saranno generalmente deboli al mattino, provenienti da Sud-Sudest, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare moderatamente disponendosi da Sudovest. Non sono attesi fenomeni temporaleschi né precipitazioni, con una situazione atmosferica stabile favorita dalla presenza dell’alta pressione.

Resta da segnalare l’allerta per afa, legata al caldo persistente e all’assenza di significativi cambiamenti meteorologici. Nelle ore più calde sarà opportuno limitare le attività prolungate all’aperto e prestare attenzione all’idratazione.

Anche la Lombardia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Sulle pianure e sulle aree pedemontane prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre alcuni annuvolamenti potranno interessare in serata le zone orientali della regione e i rilievi, con locali deboli piogge tra Orobie e Prealpi orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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