Saronnese

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Origgio democratica dopo il voto.

“Un origgese su due non ha votato.

Il dato dell’affluenza è il primo vero messaggio politico di questa tornata elettorale: fermarsi intorno al 50%, contro il 66% delle precedenti elezioni, significa che una parte enorme del paese ha scelto di non partecipare.

Non pensiamo che si possa liquidare l’astensione come semplice disinteresse. È un segnale politico: sfiducia, distanza, stanchezza verso la politica locale e verso un modo di prendere decisioni pubbliche, che troppo spesso esclude i cittadini.

A nostro parere la partecipazione non si ricostruisce con gli slogan, con le mezze verità o con i volantini elettorali abbelliti dall’intelligenza artificiale. Si ricostruisce, partendo dall’analisi puntuale dei bisogni, con strumenti concreti: trasparenza sulle decisioni, confronto pubblico prima delle scelte importanti, referendum comunali sui progetti ad alto impatto, bilancio partecipato e un’amministrazione che risponda davvero ai cittadini. L’astensione non è un dettaglio statistico: è il primo partito di Origgio. E chi amministrerà dovrà avere il coraggio di tenere in considerazione che i voti ottenuti rappresentano meno di un quarto degli aventi diritto al voto.

La buona notizia per noi di Origgio Democratica è che, grazie a voi, grazie a chi ci ha dato fiducia, saremo presenti e attivi in consiglio comunale. Lavorare in opposizione, con competenza, non ci spaventa. Nonostante il vuoto lasciato da Domenico Ambrosini. Nonostante una competizione difficilissima, contro due avversari molto più forti di noi per mezzi, visibilità e radicamento. Nonostante tutto, Origgio Democratica c’è. C’è perché qualcuno ha scelto di non arrendersi all’idea che la politica locale debba essere sempre la stessa. C’è perché tanti cittadini ci hanno dato fiducia. C’è perché il bisogno di democrazia, trasparenza, giustizia sociale e cura del territorio non finisce con il voto. Noi ripartiamo con la stessa convinzione di prima!

Concludiamo rivolgendo i nostri auguri di buon lavoro al Sindaco Evasio Regnicoli e a tutti i consiglieri, con l’auspicio che possa instaurarsi una collaborazione seria, concreta e fattiva nell’interesse di Origgio”.

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