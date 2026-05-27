Saronnese

ORIGGIO – “Grande soddisfazione per l’ottimo risultato elettorale ottenuto a Origgio e per la riconferma di Evasio alla carica di sindaco”. Inizia così la nota condivisa da Ernesto Credendino responsabile di collegio FdI e Silvio Maiocchi consigliere provinciale nelle ultime ore (ci scusiamo con lettori e interessati per il ritardo nelle pubblicazione) sulla vittoria elettorale a Origgio.

“Possiamo assolutamente affermare che Fratelli d’Italia ha portato il suo contributo per la vittoria di una squadra forte e perfettamente amalgamata, guidata in modo superlativo dal candidato sindaco. Il nostro augurio di buon lavoro va ai nostri 2 candidati alla carica di consigliere (entrambi eletti) Maurizio Banfi e Matteo Scorti e a tutti i neoeletti, con la convinzione che il loro entusiasmo porterà grandi risultati per il bene di Origgio”.

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