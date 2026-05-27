Cronaca

ROVELLO PORRO – Disagi alla circolazione ieri pomeriggio lungo la Strada provinciale 30 nel territorio di Rovello Porro, dove si è verificato un cedimento della rete fognaria che ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada al traffico.

Come mostrano le immagini diffuse nelle ultime ore, sull’asfalto si è aperta una buca al centro della carreggiata, situazione che ha portato all’immediata attivazione delle procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i responsabili della Provincia, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità per evitare rischi agli automobilisti.

È stato inoltre richiesto l’intervento di Como Acqua, che sul territorio si occupa di rete idrica e fognaria, e dell’impresa incaricata per effettuare le verifiche tecniche sul cedimento e avviare tutti i necessari lavori di ripristino della sede stradale e della rete fognaria.

(foto: la Protezione civile rovellese è tempestivamente intervenuta per chiudere la strada)

27052026