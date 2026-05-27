Cronaca

SARONNO – Un nuovo episodio avvenuto nella zona della stazione ferroviaria di Saronno Centro riaccende il dibattito sulla sicurezza nell’area di piazza Cadorna. Nelle ultime ore sui social è stata condivisa la lettera inviata da una cittadina alla sindaca Ilaria Pagani, nella quale viene raccontato quanto accaduto ieri pomeriggio nel sottopassaggio ferroviario.

Secondo quanto riportato nella lettera, il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 15, mentre il compagno della donna stava raggiungendo il binario 3 per prendere un treno diretto a Milano. Percorrendo la scala mobile del sottopasso, l’uomo si sarebbe trovato improvvisamente a pochissima distanza da un individuo descritto come aggressivo e intimidatorio. Nel racconto si parla di frasi provocatorie e minacciose rivolte all’uomo, che avrebbe reagito verbalmente attirando l’attenzione e inducendo l’altro soggetto ad allontanarsi. Secondo quanto riferito dalla cittadina, l’episodio avrebbe provocato forte preoccupazione, soprattutto considerando il luogo molto frequentato da pendolari e studenti.

Nella lettera viene sottolineato come la zona della stazione continui ad essere percepita da molti cittadini come poco sicura, in particolare nei sottopassaggi e nelle aree di accesso ai binari. La cittadina chiede quindi maggiori controlli e interventi concreti per migliorare la sicurezza dello scalo ferroviario. Il messaggio, pubblicato sui social, ha rapidamente raccolto commenti e condivisioni, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza attorno alla stazione ferroviaria cittadina.

(foto archivio)

27052026

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