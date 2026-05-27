Città

SARONNO – Il Comune di Saronno invita la cittadinanza a partecipare a «Affamati di idee? Tutti a tavola!», un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.

Per la prima volta dopo anni di chiusura, il cortile di Palazzo Visconti riaprirà al pubblico proprio in occasione di questa iniziativa dedicata alla città e ai suoi spazi. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: riaprire uno spazio storico della città, renderlo vissuto, accessibile e condiviso.

Un pomeriggio dedicato allo spazio pubblico, alla socialità, alla partecipazione civica e al rapporto tra cittadini e città.

All’interno del cortile verrà allestita una lunga tavolata: i cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alla città e ai suoi spazi pubblici, per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi utilizzi degli spazi urbani.

L’iniziativa ideata da Cram Lab. — laboratorio di architettura fondato dalle Margherita Anna Villa e Chiara Rimoldi — vede la partecipazione del collettivo Terremosse, del collettivo musicale Fe-Lab e degli Architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi sui temi della rigenerazione urbana e della partecipazione civica.

“Questa iniziativa nasce dall’idea che la città debba essere vissuta e costruita insieme: una grande tavolata aperta a tutti per confrontarsi, condividere idee e immaginare spazi pubblici più vivi, accessibili e partecipati. Vogliamo soprattutto coinvolgere le nuove generazioni, dando ai giovani uno spazio reale per esprimere bisogni, visioni e proposte sul futuro della città“. Così racconta Lucy Sasso, assessora ai Giovani, Pari Opportunità, Innovazione e Promozione del Territorio.

Alle 16.30 tavola rotonda «Abitare lo spazio pubblico»: come valorizzare gli spazi urbani, come avvicinare la città ai bisogni quotidiani, come costruire processi di partecipazione civica. Moderano Chiara Rimoldi e Margherita Anna Villa. Intervengono Terremosse, collettivo che lavora sulla rigenerazione territoriale, impegnato nel festival di architettura ad Amatrice nel luglio 2026, dieci anni dal terremoto del 2016. Al talk partecipano Giulia Azzini, Jiaqi Wang e Davide Battel.

Intervengono anche gli Architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivo nell’organizzazione di confronti pubblici sul futuro della città.

Alle 18 laboratorio di mappatura partecipata. I partecipanti lavorano su planimetrie A3 della città: valutano gli stessi luoghi in orari diversi; scelgono quali elementi aggiungere o togliere dalla propria Saronno ideale — panchine, verde, mercato, bici, illuminazione, bagni, silenzio; registrano percezioni sensoriali lungo un percorso. Le mappe vengono lette e discusse insieme.

Durante il pomeriggio sarà completato un totem in legno, dipinto dai partecipanti, che resterà nel cortile con il nome dell’iniziativa e una mappa di Saronno stampata su tessuto.

Alle 19:30 aperitivo e DJ set.

Alle 21:00 concerto con Fe-Lab, etichetta indipendente fondata a Saronno nel 2017 da Francesco Airoldi e Riccardo Perego, punto di riferimento della scena musicale dell’hinterland milanese.