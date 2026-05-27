SARONNO – Ha tentato di strappare una catenina d’oro dal collo di una donna in pieno centro, ma è stato rintracciato e fermato dalla polizia locale dopo una fuga in bicicletta tra le vie cittadine.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri martedì 26 maggio, intorno alle 19 in via Portici. Secondo quanto ricostruito, una donna di 40 anni ha chiesto aiuto dopo avere subìto un tentato furto con strappo da parte di un giovane in bicicletta che avrebbe cercato di impossessarsi della collana che portava al collo.

Ricevuto l’allarme, la centrale operativa del comando della polizia locale ha allertato tutti gli equipaggi presenti sul territorio. Fondamentale, secondo quanto riferito, la descrizione fornita dalla vittima che ha consentito agli agenti di individuare il sospetto poco dopo in via Volta.

Alla vista degli operatori il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al controllo con una fuga definita spericolata. Una volta raggiunto, avrebbe opposto una forte resistenza nel tentativo di evitare il fermo. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza prima di accompagnarlo negli uffici di piazza Repubblica per gli accertamenti.

Le verifiche svolte dalla polizia locale in collaborazione con la compagnia di Saronno dei carabinieri hanno portato all’identificazione del ragazzo come un tunisino di 17 anni.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il minorenne sarebbe già stato coinvolto tra il 2023 e il 2024 in episodi analoghi avvenuti in città, in particolare nella zona del retrostazione, insieme a un connazionale. Per quei fatti era già stato sottoposto a detenzione al carcere minorile Beccaria di Milano. Dopo avere riacquistato la libertà il giovane sarebbe risultato irreperibile, sottraendosi a successivi provvedimenti emessi da diverse procure dei minori del nord Italia per reati contro la persona e il patrimonio.

Nella tarda serata, concluse le procedure di rito, è stato eseguito un mandato di cattura pendente. Il 17enne è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Indagini e verifiche proseguono per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

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