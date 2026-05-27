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SARONNO – Manca sempre meno alla quarantunesima edizione della staffetta “24 per un’ora” di Saronno che si terrà i prossimi 6 e 7 giugno nella pista di atletica dello stadio comunale Colombo-Gianetti presentata ufficialmente ieri 26 maggio al Centro Car Cazzaro di Saronno dove gli organizzatori del Gruppo Amatori Podismo di Saronno hanno consegnato simbolicamente i pettorali ai rappresentanti di ben 58 squadre iscritte.

Tra i numerosi presenti all’evento di presentazione e consegna delle canotte celebrative della quarantunesima edizione anche la presidente del Gap Saronno e responsabile della staffetta Annalisa Colombo che, dopo aver ringraziato i diversi sponsor e sottolineato la grossa e importante partecipazione che ha determinato il sold out delle iscrizioni con addirittura 1392 atleti, ha informato i rappresentanti delle 58 squadre riguardo l’organizzazione dell’evento che avrà come tema l’antica Grecia legandosi, così, alle olimpiadi invernali svolte lo scorso febbraio a Milano e Cortina.

La staffetta classica 24 per un’ora inizierà ufficialmente sabato 6 giugno con il primo frazionista di ogni gruppo che scenderà nella pista del Colombo-Gianetti alle 10 del mattino. Allo stesso orario cominceranno anche la gara 24 ore individuale e la 100 km, diverso il via, invece, per la staffetta 6 ore in programma alle 4 del mattino di domenica 7 giugno. Domenica verso mezzogiorno, al termine delle gare, è prevista la premiazione accompagnata da momenti di intrattenimento per grandi e piccoli e stand dove si potrà mangiare e bere in compagnia. Tra i diversi premi, anche la quinta edizione del trofeo in memoria dei due soci del Gap Saronno Mario e Pinuccia che sarà assegnato alla squadra avente come iscritti la donna e l’uomo più longevi.

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