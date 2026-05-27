Cronaca

SOLARO – Sette persone ospitate senza regolare comunicazione all’autorità competente e sanzioni complessive per 7 mila euro. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla polizia locale nei palazzi di piazza San Pietro a Solaro.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un allagamento in uno degli appartamenti del complesso residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno individuato la causa della perdita in un alloggio al piano superiore. Per poter accedere all’appartamento è stato richiesto anche l’intervento della polizia locale, dal momento che l’inquilino avrebbe inizialmente mostrato resistenza ad aprire la porta.

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato, oltre al proprietario dell’alloggio, altre quattro persone di origine pakistana risultate non registrate attraverso la prevista denuncia di ospitalità. Per questo motivo al titolare dell’appartamento è stata contestata una sanzione complessiva di 4 mila euro, mille euro per ciascun ospite non dichiarato.

Nella stessa mattinata la polizia locale ha effettuato un ulteriore controllo in un altro appartamento della zona, già oggetto di precedenti segnalazioni. In questo caso, nell’alloggio di proprietà di un uomo originario del Marocco, sono state trovate altre tre persone non registrate. Anche qui è scattata la sanzione amministrativa, pari a 3 mila euro. Complessivamente, dunque, i due controlli hanno portato alla scoperta di sette ospiti non registrati e a multe per un totale di 7 mila euro.

27052026