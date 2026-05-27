Groane

SOLARO – La memoria storica e l’identità politica di Solaro trovano un nuovo punto di riferimento all’interno del palazzo comunale. Attraverso una cerimonia ufficiale svoltasi di sabato mattina, l’amministrazione e la cittadinanza si sono riunite per svelare la targa commemorativa che intitola formalmente la sala giunta a Francesco Caronno, figura centrale della vita amministrativa locale, scomparso l’anno scorso.

Alla presenza di una folta rappresentazione di residenti, l’atto formale dello svelamento è stato affidato ai nipoti dello storico primo cittadino, suggellando un momento di profonda commozione comunitaria.

L’iniziativa affonda le sue radici in un percorso condiviso e bipartisan. La cerimonia è stata introdotta dall’attuale sindaca Nilde Moretti, che ha ricordato come l’intitolazione sia il frutto di una mozione presentata originariamente in consiglio comunale dal consigliere Alfredo Puzzello e approvata in seguito all’unanimità dall’aula. A rafforzare la proposta istituzionale è stata anche una massiccia mobilitazione popolare, promossa tramite una raccolta firme avviata dalle Acli locali e fortemente sostenuta dai residenti di Solaro.

Caronno ha guidato il comune per ben quindici anni sotto l’egida della Democrazia Cristiana, prima nel lungo decennio compreso tra il 1964 e il 1975, e successivamente in un secondo mandato dal 1980 al 1985.

Durante la commemorazione non sono mancati passaggi significativi da parte della famiglia dell’ex sindaco. Chiara, una dei quattro figli di Caronno, ha preso la parola per riaffermare l’assoluto valore istituzionale del riconoscimento, esprimendo il desiderio di mantenere la figura del padre al di sopra di qualsiasi dinamica polemica o frizione politica recente.

Nel corso della mattinata sono state ripercorse le numerose infrastrutture e i servizi avviati durante i suoi tre mandati, ricordando in particolare lo stile amministrativo dell’ex sindaco, improntato al rispetto reciproco e alla vicinanza con la cittadinanza. A tracciare un ritratto umano e sociale di quel periodo è intervenuto anche Silverio Basilico, anch’egli ex sindaco e attuale presidente delle Acli solaresi, che ha rimarcato l’eredità e l’esempio lasciati da Caronno alle successive generazioni di amministratori.

(foto della targa)

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