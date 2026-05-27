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TRADATE – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, 27 maggio, per un incidente avvenuto lungo la Sp 233, tratto locale dell’ex statale Varesina, all’incrocio con via Monte San Martino, dove un uomo di 88 anni è caduto dalla propria bicicletta riportando gravi conseguenze.

L’allarme è scattato poco dopo le 10.30. Sul posto sono intervenuti in codice rosso, quello di massima urgenza, ambulanza, automedica e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato poco prima da Como.

L’anziano è stato quindi trasportato in ospedale in codice rosso, e dunque in condizioni preoccupanti. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella di un possibile malore che potrebbe avere causato la caduta. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

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(foto archivio)

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