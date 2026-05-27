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SARONNO – Nuovo confronto in Regione Lombardia sul trasporto ferroviario e sulle esigenze dei pendolari, con la partecipazione anche del nodo di Saronno. A Palazzo Lombardia l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente ha incontrato i rappresentanti dei viaggiatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati nella Conferenza del Tpl, il Trasporto pubblico locale.

Al centro dell’incontro l’adeguamento dell’orario ferroviario che entrerà in vigore da domenica 14 giugno, le principali interruzioni delle reti ferroviarie e l’andamento del servizio ferroviario regionale.

Tra i partecipanti anche Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, insieme ai rappresentanti dei comitati pendolari e delle associazioni dei consumatori lombarde. Presenti Marco Longoni di Assoutenti Lombardia, Bruno Lagrotteria di Udicon, Manuel Cairati del Comitato pendolari Gallarate Milano, Franco Aggio dell’associazione Milano Mortara Alessandria, Francesco Ninno del Comitato pendolari del Meratese e Giorgio Dahò del Comitato pendolari Milano Lecco.

“L’incontro con i rappresentanti dei viaggiatori e dei consumatori è ormai un appuntamento periodico – ha spiegato l’assessore regionale Franco Lucente – Un confronto importante e uno scambio di informazioni prezioso per accogliere esigenze e istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare tempestivamente utenti e pendolari sulle decisioni assunte da Regione Lombardia in ambito trasportistico”.

Lucente ha quindi ribadito l’attenzione della Regione verso il servizio ferroviario: “L’impegno di Regione Lombardia è totale nel cercare di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini, tenendo conto dei numerosi interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi”.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche i dati del servizio ferroviario regionale. Secondo quanto riferito da Trenord, tra gennaio e aprile sono circolati in Lombardia 274 mila treni regionali con oltre 75 milioni di passeggeri. Nel primo quadrimestre si registra inoltre un aumento del 9 per cento dei viaggiatori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con punte del 20 per cento nei giorni festivi.

“Segnali incoraggianti – ha concluso Lucente – che dimostrano come il treno sia una scelta sempre più conveniente e consapevole per ogni tipo di spostamento”.

La presenza del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno conferma l’attenzione del territorio saronnese verso i temi della mobilità ferroviaria e delle future modifiche agli orari e ai servizi regionali.

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