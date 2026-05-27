Il provvedimento è stato comunicato dal comune di Uboldo attraverso un avviso alla cittadinanza: la fase più impattante sarà quella prevista dalle 21 di mercoledì 27 maggio alle 6 di giovedì 28 maggio quando scatterà la chiusura completa al traffico della rotatoria all’intersezione tra via IV Novembre, via Galilei e via Fermi. Lo stop riguarderà sia le auto sia i mezzi pesanti per consentire la posa del nuovo asfalto ed evitare danni al manto stradale appena realizzato.

Per limitare i disagi sono stati predisposti percorsi alternativi. I mezzi pesanti dovranno utilizzare la viabilità alternativa tra Saronno e Rescaldina. Le auto provenienti da Saronno saranno indirizzate verso via Monte Grappa, via Cattaneo, via Legnano e quindi sulla ex statale 527. Percorso inverso invece per i veicoli in arrivo da Rescaldina.

La notte successiva, dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 6 di venerdì 29 maggio, sarà invece istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati dei tratti interessati di via IV Novembre. Anche in questo caso la modifica resterà valida fino al termine dei lavori.