Uboldo, da oggi modifiche alla viabilità su via IV novembre: i percorsi alternativi
27 Maggio 2026
UBOLDO – Modifiche della viabilità ad Uboldo a partire da oggi, mercoledì 27 maggio, fino a venerdì 29 maggio, per permettere le operazioni di fresatura e riasfaltatura che riguarderanno la rotatoria tra via Galilei, via IV Novembre e via Fermi oltre ad alcuni tratti di via IV Novembre.
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