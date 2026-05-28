Basket

SARONNO – È tempo di finale playoff per la Robur Basket Saronno nel campionato di Divisione regionale 2. La formazione allenata da coach Alessandro Leva si giocherà la promozione affrontando in finale i Legnano Knights in una serie che promette grande equilibrio. La squadra saronnese arriva all’ultimo atto della stagione dopo avere eliminato nei turni precedenti Laveno Valcuvia e Bosto Varese. La finale metterà di fronte la numero uno e la numero due del tabellone playoff.

Il programma delle finali

La serie inizierà domenica 31 maggio alle 21 al PalaRonchi di Saronno con gara 1. Gara 2 è invece in programma giovedì 4 giugno alle 21 al palazzetto di via Parma a Legnano. L’eventuale “bella”, decisiva per la promozione, si giocherebbe domenica 7 giugno alle 21, nuovamente al PalaRonchi.

Per la Robur di Saronno si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con in palio il salto di categoria al termine di un percorso playoff finora molto positivo.

28052026