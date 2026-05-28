Calcio

LAZZATE – Novità nell’organigramma della Ardor Lazzate in vista della prossima stagione di Eccellenza. La società gialloblù ha annunciato che il vicepresidente e main sponsor Gianluca Marini seguirà direttamente l’area tecnica della prima squadra, assumendo il ruolo di referente e responsabile del progetto sportivo. La decisione arriva nell’ambito di una riorganizzazione interna finalizzata a rafforzare la struttura tecnica e societaria del club, che si prepara ad affrontare il diciassettesimo campionato consecutivo di Eccellenza.

Ringraziamenti a Marangoni e D’Onofrio

Nel comunicato la società ha espresso “grande stima sia dal punto di vista umano che professionale” nei confronti di Federico Marangoni e Lino D’Onofrio, ringraziandoli per l’impegno e il senso di appartenenza dimostrati a sostegno della prima squadra e dell’ambiente gialloblù.

Nei giorni scorsi era stata ufficializzata la conclusione del rapporto con Marangoni, dimessosi dall’incarico di direttore generale.

La nuova area tecnica

Nel nuovo assetto organizzativo Gianluca Marini collaborerà con il direttore sportivo Marino Fumagalli, dirigente con una lunga esperienza nel calcio dilettantistico lombardo maturata in società come Vis Nova Giussano, Lissone e Lesmo. La società ha inoltre annunciato l’inserimento di ulteriori figure tecniche e professionali vicine al vicepresidente, con l’obiettivo di affiancare l’allenatore Gheller e consolidare il progetto sportivo.

Nel comunicato l’Ardor sottolinea come gli obiettivi della nuova area tecnica siano “organizzazione e progettualità”, in linea con le ambizioni e il percorso di crescita del club. La società conclude augurando a staff tecnico e dirigenziale “un lavoro ricco di soddisfazioni e risultati all’altezza della storia e delle ambizioni dell’Ardor Lazzate”.

(foto: Gianluca Marini dell’Ardor Lazzate)

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