Calcio

SARONNO – Tante novità in movimento in casa Fbc Saronno in vista della prossima stagione sportiva. La società biancoceleste, la cui prima squadra maschile milita nel campionato di Eccellenza, sta infatti lavorando sia sul fronte tecnico sia su quello organizzativo. Da una parte l’attenzione è rivolta alla costruzione della formazione che affronterà il prossimo torneo di Eccellenza, dall’altra il direttore generale Marco Proserpio starebbe portando avanti un progetto di sviluppo più ampio della società.

Secondo quanto riportato del sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, il club starebbe valutando l’avvio di un settore femminile con la possibile nascita del progetto “Fbc Saronno Women”. Una decisione definitiva sarebbe attesa nelle prossime settimane.

Parallelamente resta attuale anche il piano relativo al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, destinato a diventare sempre più il punto di riferimento della società. Fra gli obiettivi c’è infatti la realizzazione di tre campi sintetici all’interno dell’impianto sportivo.

(foto: l’ingresso del centro sportivo Matteotti)

28052026