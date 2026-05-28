Calcio

CESATE – Novità nell’organigramma della Sc United in vista della prossima stagione di Promozione. La società ha ufficializzato l’ingresso di Mario Marozzi nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra e della Juniores. Nel comunicato diffuso dal club, Marozzi viene presentato come “una figura di grande esperienza, profonda conoscenza del territorio e forte passione per il calcio”, caratteristiche sulle quali la società punta per proseguire il proprio percorso di crescita.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere “competenza, organizzazione e visione” al servizio del progetto sportivo e dello sviluppo dei giovani talenti.

Per lo Sc United si tratta di un nuovo tassello dopo una stagione storica: la formazione del campionato di Promozione ha infatti raggiunto per la prima volta la finale playoff, poi persa contro Universal Solaro.

Con l’arrivo di Marozzi la società guarda ora al futuro con l’intenzione di consolidare quanto costruito nell’ultimo campionato e continuare il percorso di crescita sportiva.

28052026