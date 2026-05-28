Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella cresce la richiesta di uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Una residente del paese ha infatti promosso una petizione online per chiedere all’amministrazione comunale la realizzazione di un’area cani attrezzata, ritenuta sempre più necessaria da molti proprietari.

Secondo quanto riportato nella raccolta firme, nel territorio comunale mancherebbero luoghi adeguati dove poter portare i propri animali in sicurezza, permettendo loro di correre e socializzare liberamente. La petizione, pubblicata sulla piattaforma Change.org, sottolinea come un’area dedicata non rappresenti soltanto uno spazio ricreativo per i cani, ma anche un punto di incontro per i proprietari e un’opportunità per migliorare la convivenza e il rispetto reciproco all’interno della comunità.

“Nel nostro paese, Caronno Pertusella, è evidente la mancanza di un’area cani adeguata, sicura e ben curata. Questa mancanza impatta notevolmente sulla vita dei numerosi cittadini che vivono con un amico a quattro zampe, privandoli di uno spazio dove poter far correre e socializzare i loro animali in tranquillità. Perché è così importante? Per il benessere degli animali e la sicurezza di tutti i cittadini. Senza un adeguato spazio di sfogo, i cani vengono lasciati liberi in aree non idonee, creando potenziali situazioni di pericolo e incertezza. Credo fermamente che Caronno Pertusella meriti di offrire ai suoi cittadini un servizio moderno e utile che migliori la qualità della vita di tutta la comunità”, così viene presentata la petizione.

“Un’area cani ben attrezzata non è solo uno spazio per far correre i cani; rappresenta un ambiente sicuro dove gli animali possono socializzare sotto lo sguardo attento dei loro proprietari. Questa iniziativa promuoverebbe il rispetto reciproco e aumenterebbe la sicurezza generale nel nostro paese. Chiediamo al Comune di Caronno Pertusella di destinare delle risorse per la realizzazione di un’area cani che incontri queste esigenze fondamentali. Un investimento che non solo renderebbe il nostro paese un luogo più piacevole e vivibile, ma fungerebbe anche da esempio per altre comunità che si trovano di fronte a sfide simili. Se anche tu credi che Caronno Pertusella meriti un servizio di questo genere, firma questa petizione per far sentire la tua voce. È il momento di lavorare insieme per un cambiamento positivo e concreto per il benessere dei nostri animali e la serenità della nostra comunità”, conclude.

Si tratta di un tema che, già nei mesi scorsi, aveva suscitato il malcontento di diversi cittadini, tanto che nel 2024, sempre su change.org, era emersa una prima raccolta firme.

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