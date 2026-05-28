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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio dedicato ai bambini, alle famiglie e alla riscoperta dei giochi di una volta. Sabato 30 maggio torna a Castiglione Olona “Il Borgo dei Balocchi”, manifestazione giunta quest’anno alla dodicesima edizione.

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con gruppi e associazioni locali, è promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e Istruzione con il patrocinio della Provincia di Varese. L’obiettivo resta quello che ha caratterizzato la manifestazione sin dalle prime edizioni: riscoprire attraverso il gioco valori, cultura e tradizioni del passato. Le attività prenderanno il via alle 15 e proseguiranno sino alle 19 nel centro storico del borgo, con particolare coinvolgimento di piazza Garibaldi e delle vie circostanti, che si trasformeranno in uno spazio animato da giochi, laboratori e iniziative per tutte le età.

Nel corso del pomeriggio sono previsti laboratori didattici, letture animate, fiabe, giochi tradizionali e spettacoli di intrattenimento. Saranno coinvolte anche le scuole dell’infanzia castiglionesi, numerose associazioni del territorio e la sezione giovani della Croce Rossa Italiana, che proporrà ancora una volta la popolare “Ambulanza dei Pupazzi”, attività pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso in modo ludico e rassicurante. Fra gli appuntamenti più attesi anche l’esibizione del mangiafuoco, prevista nel corso del pomeriggio con uno spettacolo scenografico nel cuore del borgo.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura “Avventura al Museo di Palazzo Branda Castiglioni: un viaggio interattivo nell’Umanesimo”, iniziativa curata dall’Ufficio Cultura e in programma dalle 15.30 con ultimo ingresso alle 17.15. Spazio inoltre ai giochi in legno della tradizione proposti da “Passioni e fantasia” e a numerose attività condivise tra genitori e figli, come calcio balilla 7 contro 7 e ping-pong.

La partecipazione a tutte le iniziative sarà gratuita. Durante la manifestazione saranno presenti punti ristoro curati dall’associazione “Genitori in Branda” e da Cirfood. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

(foto archivio: una immagine da una precedente edizione)

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