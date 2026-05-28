Cronaca

CISLAGO – Lutto nel mondo del basket locale per la scomparsa di Nicolò Vergani, il ragazzo deceduto a seguito delle ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto lunedì scorso a Carbonate, quando in sella alla sua moto si era scontrato con una autovettura. Giocava nella under 19 del Progetto Ma.Go di Olgiate Olona, la società in queste ore l’ha ricordato sui social: “La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti di Progetto Ma.Go partecipano sentitamente al dolore per la prematura scomparsa di Nicolò Vergani, nostro atleta dell’Under19 e persona genuina e splendida. Ci stringiamo alla famiglia di Nik e porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Lele, Valentina, Letizia e Stefano. Nik, ti sentiremo sempre in campo con noi”.

Messaggio anche da parte del Cistellum Basket, il club dove Nicolò aveva iniziato a giocare a pallacanestro: “Gli atleti, lo staff tecnici ed i dirigenti si stringono con profondo dolore alla famiglia di Nicolò che ha iniziato a Cislago il suo percorso sportivo. Il suo legame con noi e con la pallacanestro continua attraverso suo fratello Stefano, che abbracciamo forte e portiamo con noi con ancora maggiore affetto. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, con rispetto a vicinanza”.

Anche il Basket Cassano Magnago si è unito al cordoglio: “Asd Basket Cassano Magnago partecipa con profonda commozione al cordoglio di Progetto Ma.Go per la scomparsa di Nicolò Vergani, giovane tesserato classe 2008. La nostra società abbraccia la famiglia, i cari e gli amici, porgendo loro sentite condoglianze. Riposa in pace”.

28052026