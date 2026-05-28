Elezioni, Ciceri: “Buon lavoro ai nuovi eletti. Il commercio resti al centro della vita di Origgio”
28 Maggio 2026
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alessandro Ciceri fiduciario Confcommercio per Origgio in merito all’avvio della nuova amministrazione dopo la tornata elettorale.
Desidero esprimere le congratulazioni al sindaco Evasio Regnicoli per la rielezione, così come ai consiglieri comunali della sua lista. In attesa della nomina della nuova squadra degli assessori, rivolgo l’augurio di un mandato proficuo e ricco di risultati al servizio della comunità e del paese di Origgio.
Fin dall’inizio della campagna elettorale, anche attraverso l’organizzazione del confronto tra i candidati, l’invito rivolto a tutte le parti coinvolte è sempre stato quello di considerare il commercio, i commercianti e gli esercenti come elementi centrali per la vita del paese, al pari della sicurezza, della vitalità del territorio, dei servizi, della vivibilità e della collaborazione nella realizzazione degli eventi.
Origgio continua a rappresentare una realtà attrattiva, caratterizzata da attività commerciali ed esercizi distribuiti tra centro e periferia, in un contesto privo di strade provinciali, e proprio per questo meritevoli di attenzione e valorizzazione per il ruolo economico e sociale che svolgono quotidianamente. L’auspicio è quello di poter costruire una collaborazione costante e una comunicazione attenta ed efficace, attraverso canali e referenti realmente presenti sul territorio.
L’obiettivo condiviso deve essere quello di sviluppare nuovi progetti per il paese, per il commercio, per i commercianti e per i cittadini, coinvolgendo anche associazioni e realtà interessate, nella convinzione che il confronto e le buone idee possano contribuire concretamente a migliorare Origgio e la qualità della vita della comunità.
Proseguire nella collaborazione con il distretto Antiche Brughiere, i comuni limitrofi e i rispettivi delegati, promuovendo progetti condivisi, partecipazione a bandi e iniziative comuni, insieme ai commercianti e alle attività del territorio. L’obiettivo è sviluppare eventi e progettualità coordinate, anche a livello settoriale, attraverso una programmazione e un calendario condiviso tra le diverse realtà coinvolte.
Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento ai candidati Mario Ceriani e Francesco Venturini per la campagna elettorale svolta e per il futuro ruolo di minoranza in Consiglio Comunale, certo che sapranno portare all’attenzione dell’Amministrazione e dei cittadini ascolto, proposte e contributi costruttivi.
Un ringraziamento particolare va a Confcommercio Saronno per la presenza e la vicinanza dimostrate durante tutto il periodo elettorale, confermando attenzione verso il territorio e concreto supporto alle attività commerciali locali.
Infine, un sentito grazie a IlSaronno e alla direttrice Sara Giudici per la co-organizzazione del confronto tra i candidati, momento di partecipazione molto apprezzato che ha suscitato interesse e ricevuto numerosi riscontri positivi da parte dei cittadini.
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