Fin dall’inizio della campagna elettorale, anche attraverso l’organizzazione del confronto tra i candidati, l’invito rivolto a tutte le parti coinvolte è sempre stato quello di considerare il commercio, i commercianti e gli esercenti come elementi centrali per la vita del paese, al pari della sicurezza, della vitalità del territorio, dei servizi, della vivibilità e della collaborazione nella realizzazione degli eventi.

Origgio continua a rappresentare una realtà attrattiva, caratterizzata da attività commerciali ed esercizi distribuiti tra centro e periferia, in un contesto privo di strade provinciali, e proprio per questo meritevoli di attenzione e valorizzazione per il ruolo economico e sociale che svolgono quotidianamente. L’auspicio è quello di poter costruire una collaborazione costante e una comunicazione attenta ed efficace, attraverso canali e referenti realmente presenti sul territorio.

L’obiettivo condiviso deve essere quello di sviluppare nuovi progetti per il paese, per il commercio, per i commercianti e per i cittadini, coinvolgendo anche associazioni e realtà interessate, nella convinzione che il confronto e le buone idee possano contribuire concretamente a migliorare Origgio e la qualità della vita della comunità.

Proseguire nella collaborazione con il distretto Antiche Brughiere, i comuni limitrofi e i rispettivi delegati, promuovendo progetti condivisi, partecipazione a bandi e iniziative comuni, insieme ai commercianti e alle attività del territorio. L’obiettivo è sviluppare eventi e progettualità coordinate, anche a livello settoriale, attraverso una programmazione e un calendario condiviso tra le diverse realtà coinvolte.

Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento ai candidati Mario Ceriani e Francesco Venturini per la campagna elettorale svolta e per il futuro ruolo di minoranza in Consiglio Comunale, certo che sapranno portare all’attenzione dell’Amministrazione e dei cittadini ascolto, proposte e contributi costruttivi.

Un ringraziamento particolare va a Confcommercio Saronno per la presenza e la vicinanza dimostrate durante tutto il periodo elettorale, confermando attenzione verso il territorio e concreto supporto alle attività commerciali locali.

Infine, un sentito grazie a IlSaronno e alla direttrice Sara Giudici per la co-organizzazione del confronto tra i candidati, momento di partecipazione molto apprezzato che ha suscitato interesse e ricevuto numerosi riscontri positivi da parte dei cittadini.