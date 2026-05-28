Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Sono in corso gli accertamenti di polfer e carabinieri per chiarire quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Garbagnate Serenella-Parco Groane, lungo le linee S1 e S3 di Trenord. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 17.20 sarebbe scoppiata una violenta rissa tra più persone, inizialmente a bordo di un convoglio ferroviario e successivamente nell’area della stazione e dei binari. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, alcuni giovani nordafricani avrebbero iniziato a provocarsi e inseguirsi lungo il treno già durante il viaggio, fino a quando, una volta arrivati alla fermata di Garbagnate Serenella, la situazione sarebbe degenerata.

Durante gli scontri sarebbero stati utilizzati bastoni e pietre prelevate dalla massicciata ferroviaria, lanciate anche contro il convoglio fermo in stazione. Alcuni sassi hanno colpito una delle porte del treno, danneggiandone una vetrata. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, una pietra avrebbe lievemente contuso anche un bambino che si trovava sul convoglio. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sempre secondo le testimonianze raccolte, durante la rissa sarebbero comparsi anche altri oggetti contundenti, tra cui un piede di porco, coltelli e persino una mannaia. Su questi aspetti sono ora in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.

La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate quattro ambulanze, due automediche e numerose pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rho, impegnate nel riportare la calma e identificare i coinvolti. Il bilancio finale parla di sette giovani – di età compresa tra 19 e 24 anni – che hanno avuto bisogno di assistenza medica, nessuno in gravi condizioni. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.

(foto: il treno danneggiato)

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