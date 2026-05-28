SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 27 maggio, spazio alla cronaca con il tentato scippo in centro e l’intervento della polizia locale, ma anche alla sicurezza percepita nei luoghi pubblici e agli incidenti stradali. Non sono mancati appuntamenti culturali e iniziative per vivere il centro cittadino.

Tentato scippo in centro con fuga e successivo fermo per un 17enne ricercato. L’intervento della polizia locale ha permesso di bloccare il giovane dopo l’allarme scattato nella zona centrale della città.

Traffico rallentato sulla Varesina dopo un’auto finita sulla rotonda tra Saronno e Gerenzano. Sul posto i soccorsi per assistere due anziani coinvolti nell’incidente.

Preoccupazione nel sottopasso della stazione, dove una cittadina ha scritto alla sindaca per segnalare una situazione vissuta con timore, rilanciando il tema della sicurezza negli spazi pubblici.

La grande musica pop si prepara ad accendersi a lume di candela con “Note di magia”. L’evento promette un’atmosfera suggestiva tra melodie celebri e scenografie illuminate dalle candele.

Il cortile di Palazzo Visconti si prepara a riaprire sabato 13 giugno con “Affamati d’idee”, appuntamento dedicato alla cultura e alla socialità nel cuore della città.