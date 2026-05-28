I più letti di ieri: tentato scippo in centro, paura nel sottopasso e torna la musica a lume di candela
28 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 27 maggio, spazio alla cronaca con il tentato scippo in centro e l’intervento della polizia locale, ma anche alla sicurezza percepita nei luoghi pubblici e agli incidenti stradali. Non sono mancati appuntamenti culturali e iniziative per vivere il centro cittadino.
Tentato scippo in centro con fuga e successivo fermo per un 17enne ricercato. L’intervento della polizia locale ha permesso di bloccare il giovane dopo l’allarme scattato nella zona centrale della città.
Saronno, tentato scippo in centro, fuga e fermo: la polizia locale blocca 17enne ricercato
Traffico rallentato sulla Varesina dopo un’auto finita sulla rotonda tra Saronno e Gerenzano. Sul posto i soccorsi per assistere due anziani coinvolti nell’incidente.
Auto sulla rotonda fra Saronno e Gerenzano: soccorsi due anziani. Traffico rallentato in Varesina
Preoccupazione nel sottopasso della stazione, dove una cittadina ha scritto alla sindaca per segnalare una situazione vissuta con timore, rilanciando il tema della sicurezza negli spazi pubblici.
Saronno, paura nel sottopasso della stazione: cittadina scrive alla sindaca
La grande musica pop si prepara ad accendersi a lume di candela con “Note di magia”. L’evento promette un’atmosfera suggestiva tra melodie celebri e scenografie illuminate dalle candele.
Note di magia a Caronno Pertusella: la grande musica pop si accende a lume di candela
Il cortile di Palazzo Visconti si prepara a riaprire sabato 13 giugno con “Affamati d’idee”, appuntamento dedicato alla cultura e alla socialità nel cuore della città.
Saronno, sabato 13 giugno riapre il cortile di Palazzo Visconti con “Affamati d’idee”
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