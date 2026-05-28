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Il make-up labbra della primavera/estate 2026 ha un’idea molto chiara: meno perfezione, più texture, comfort e personalità. Dopo stagioni dominate da contorni super definiti, finish matte estremi e labbra iper-costruite, il trend si sposta verso un risultato più fresco e portabile, dove il colore c’è, ma non deve sembrare necessariamente “disegnato” al millimetro.

Le labbra diventano protagoniste in modi diversi: possono essere glossy e luminose, leggermente sfumate, tinte come dopo un sorso di succo di frutta o accese da rossi e rosa pieni. Il filo conduttore è la facilità: prodotti più leggeri, finish stratificabili e un effetto che accompagna il viso senza appesantirlo.

Labbra sfumate: il ritorno del colore “soft focus”

Una delle tendenze più interessanti è quella delle labbra sfumate, o blurred lips. L’effetto è morbido, quasi imperfetto, come se il rossetto fosse stato applicato e poi picchiettato con le dita. Il contorno non sparisce del tutto, ma diventa meno grafico: il colore resta al centro della bocca e si alleggerisce verso i bordi, creando un risultato più naturale e moderno.

È una tendenza perfetta per chi ama il rossetto, ma non vuole un effetto troppo formale. Funziona molto bene con tonalità rosate, nude caldi, berry leggeri e rossi appena smorzati. Il vantaggio è che si porta facilmente anche di giorno, perché non richiede una manutenzione continua e non perde fascino se il colore si attenua nel corso delle ore.

Per ottenerla, basta applicare il prodotto al centro delle labbra e sfumarlo verso l’esterno con il polpastrello o con un pennellino morbido. Il risultato migliore non è preciso in senso classico: è curato, ma spontaneo, come molte delle tendenze beauty più attuali.

Gloss effetto vetro: luminosità senza pesantezza

Il gloss continua a essere protagonista, ma diventa più sofisticato. Non è più solo il gloss ultra-appiccicoso anni Duemila: oggi l’effetto è lucido, levigato, quasi “a specchio”, ma con texture più confortevoli e facili da indossare. Il glassy pout citato tra le tendenze labbra del 2026 va proprio in questa direzione: labbra luminose, morbide e visivamente più piene, senza bisogno di costruire troppo il make-up.

Per il giorno, i gloss trasparenti o leggermente rosati sono ideali con incarnato luminoso, sopracciglia pettinate e mascara. Per la sera, invece, si può scegliere un gloss più intenso, magari ciliegia, pesca o nude caramello, da applicare sopra una matita tono su tono. Il segreto è non esagerare con gli strati: il gloss deve riflettere la luce, non migrare fuori dal contorno.

Lip stain 2.0: colore leggero, durata più moderna

Le tinte labbra tornano, ma in una versione meno rigida rispetto al passato. Le nuove lip stain non puntano più solo su un colore pieno e fisso, ma su un effetto più sottile, modulabile e confortevole. Vogue segnala proprio l’evoluzione della categoria, con stain in formati più interessanti e meno legati al vecchio finish matte secco.

La tendenza è perfetta per l’estate: una tinta rosata, pesca o lampone può dare colore alle labbra senza richiedere troppi ritocchi. L’effetto più attuale è quello “just bitten”, come se il colore fosse parte naturale delle labbra. Sta bene con basi leggere, blush diffuso e make-up occhi quasi trasparente.

Per renderla più morbida, puoi applicare la tinta e poi aggiungere un velo di balsamo o gloss al centro. Così il colore resta presente, ma il risultato appare più fresco e meno costruito.

Il rossetto rosso torna satinato

Tra le tendenze più forti viste sulle passerelle primavera/estate 2026 c’è anche il ritorno del rossetto rosso, soprattutto in versione satinata. Il red lip visto da Fendi è stato uno dei beauty moment della stagione: un rosso pieno, elegante, ma non necessariamente ultra-opaco.

Il rosso 2026 è meno severo rispetto al classico matte da sera. Ha una texture più morbida, luminosa, capace di rendere il viso subito più definito anche con pochissimo altro make-up. È il tipo di rossetto che funziona con pelle fresca, occhi essenziali e capelli lasciati naturali: un dettaglio forte, ma non teatrale.

Per portarlo in modo contemporaneo, si può evitare un contorno troppo marcato e preferire una matita molto sottile, usata solo per evitare sbavature. Il finish satinato rende il colore più vivo e adatto anche alla luce del giorno.

Rosa acceso e bright lips: energia estiva

Tornano anche labbra più accese, soprattutto nei toni del rosa brillante, del fucsia morbido e del berry luminoso.

Questa tendenza è interessante perché permette di ravvivare il make-up senza aggiungere troppi prodotti. Un rossetto rosa intenso può diventare il centro del look, soprattutto se abbinato a una base leggera e a ciglia ben definite. Il risultato è fresco, giovane, ma non infantile: dipende tutto dalla texture. Se il colore è sheer o satinato, resta più facile da indossare; se è molto pigmentato, diventa subito più grafico.

Sheer lips: il nuovo nude è trasparente

Il nude non sparisce, ma cambia atteggiamento. Le labbra nude della stagione sono meno correttive e più trasparenti: non cancellano il colore naturale, lo valorizzano. I prodotti sheer, cioè più leggeri e modulabili, permettono di ottenere un velo di colore morbido, ideale quando il resto del make-up punta su pelle luminosa, blush o occhi più intensi.

Questo trend è perfetto per chi vuole labbra ordinate senza l’effetto rossetto evidente. I toni più attuali sono beige rosato, pesca, miele, malva chiaro e marrone latte. La differenza la fa la preparazione: labbra ben idratate, contorno leggermente definito e un prodotto luminoso o satinato al centro.

Il make-up labbra 2026 è libero, luminoso e meno costruito

La primavera/estate 2026 porta sulle labbra una bellezza più rilassata, ma non meno curata. Il rossetto può essere sfumato, il gloss può diventare protagonista, la tinta può essere morbida e il nude può lasciare trasparire il colore naturale. Il risultato finale non deve sembrare perfetto in modo artificiale, ma fresco, personale e facile da vivere. Scopri di più sui prodotti per creare la tua combo labbra perfetta.

Il vero trend è proprio questo: scegliere prodotti e texture che fanno sentire a proprio agio. Labbra luminose, colorate o appena velate diventano un modo semplice per cambiare il look senza stravolgerlo, seguendo la stagione con leggerezza e un po’ di sperimentazione.