Altre news

SARONNO – Giovedì 28 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà inizialmente stabile e in prevalenza poco nuvolosa, ma con un aumento della nuvolosità in serata associato a deboli piogge.

Su Saronno il mattino e buona parte del pomeriggio trascorreranno con cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente asciutte. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra i 23°C di minima e i 34°C di massima, mantenendo una sensazione di caldo accentuata soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Ovest-Nordovest senza particolari rinforzi.

Nel corso della serata è atteso un graduale aumento delle nubi fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, accompagnati da deboli precipitazioni, con accumuli limitati intorno a 0,2 millimetri. Si tratterà di un cambiamento legato al progressivo indebolimento dell’alta pressione e all’ingresso di correnti più umide, che porteranno un quadro meteorologico meno stabile rispetto ai giorni precedenti.

Resta inoltre segnalata l’allerta per afa, favorita dalle temperature ancora elevate e dal clima umido che continuerà a interessare l’area anche prima dell’arrivo delle nubi serali.

In Lombardia la giornata inizierà con tempo stabile su molte aree, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità nelle ore serali. Le basse pianure occidentali e le zone pedemontane potranno vedere deboli piogge a fine giornata, mentre sui rilievi e sulle Orobie saranno possibili annuvolamenti e precipitazioni locali già nel corso del pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—