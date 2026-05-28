Cronaca

CISLAGO – Non ce l’ha fatta Nicolò Vergani, il giovane di Cislago rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto lunedì 25 maggio a Carbonate. Il ragazzo aveva compiuto 18 anni appena il giorno prima. Il violento schianto si era verificato poco dopo le 13.30 all’incrocio tra via Pasteur e via Volta, dove una moto e un’auto si erano scontrate. Dopo l’impatto il giovane motociclista era finito contro la recinzione di una proprietà privata, riportando traumi gravissimi. Sul posto erano intervenuti in codice rosso elisoccorso, ambulanza, auto infermieristica, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, Nicolò era stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove ha lottato per la vita per alcuni giorni.

Nell’incidente erano rimasti coinvolti anche i due occupanti dell’auto, una giovane donna di 23 anni e un passeggero di 21 anni, trasportati in codice verde all’ospedale di Saronno con ferite lievi. La famiglia del ragazzo ha deciso di autorizzare la donazione degli organi, trasformando così il dolore della tragedia in un gesto di speranza per altre persone. Il giovane lascia i genitori, un fratello e una sorella.

Grande il cordoglio a Cislago, dove il sindaco Stefano Calegari ha deciso di annullare la consena della Costituzione ai diciottenni prevista il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Nicolò giocava nell’Under 19 del Progetto Ma.Go basket. La società sportiva lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio.

(foto Isiss Don Milani: Nicolò Vergani)

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