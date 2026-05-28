Città

Il 3 aprile 1663 veniva celebrato, nella chiesa parrocchiale di Cislago, il matrimonio tra Antonio Renato Borromeo, conte di Origgio, e Elena Visconti dei conti di Cislago. Il matrimonio univa due esponenti di note famiglie dell’aristocrazia locale. L’atto di matrimonio così recita: “Ill.mo sig, Conte Antonio Renato Borromeo , figlio dell’Ill.mo sig. Conte Giulio Cesare Borromeo…. ha contratto il matrimonio con l’Ill.ma Sig.ra Elena Visconti figlia dell’Ill.mo marchese Teobaldo Visconti alla forma del Sacro Concilio di Trento” (registri di matrimonio archivio della parrocchia di Cislago)

Com’è nella natura degli eventi gli sposi si aspettavano che dalla loro unione nascessero dei discendenti per continuare la stirpe. Gli anni passavano, ma i figli tanto desiderati non arrivavano. Fu allora che la sposa Elena Visconti si ricordò che nella devozione popolare della gente cislaghese, si attribuiva, alla Vergine venerata nella chiesetta locale della Madonna della neve, la concessione della grazia di favorire il concepimento di un figlio. Il piccolo santuario si trova ancora oggi in periferia dell’abitato sulla strada che conduce alla frazione Massina. L’oratorio ,detto anche con espressione dialettale, la Madonna “inscì”, cioè “in cinta” era frequentato dalle giovani spose che imploravano dalla Vergine un figlio che tardava ad arrivare. Probabilmente fu allora che la giovane sposa convinse il marito Antonio Renato a donare un oggetto di devozione, come voto alla Madonna, per ottenere la grazia di un erede. Il conte di Origgio prese una preziosa predella lignea che si trovava, sicuramente, in una delle proprietà della famiglia Borromeo e la donò alla chiesetta della Madonna Inziata , termine che traduce l’espressione dialettale “inscì”. Ancora oggi la preziosa predella si trova sull’altare dell’oratorio della Madonna della neve, anche se nel XVIII secolo fu segata, in due tronconi , per inserire nella metà del manufatto, un tabernacolo ligneo che contiene la pisside con le ostie consacrate.

La preziosa predella mostra dodici formelle scolpite con le storie di Gesù e le storie di Maria. Iniziando da sinistra nel registro superiore la prima formella mostra: l’adorazione dei magi, di seguito, la fuga in Egitto , il sogno di Giuseppe, il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio, le nozze di Cana, il commiato di Gesù dalla Madonna. Nel registro inferiore, sempre da sinistra si vede: la nascita di Maria, il matrimonio con Giuseppe, l’Annunciazione, la visita a S. Elisabetta , l’adorazione dei pastori, la presentazione di Gesù al tempio. Ogni formella è distanziata dalla successiva da un riquadro che contiene, in sequenza, tutti gli elementi che compaiono sullo stemma dei Borromeo, a dimostrazione che l’oggetto era nelle proprietà della famiglia. L’unico stemma che apparentemente è fuori luogo è quella della famiglia Farnese. Un elemento genealogico può spiegare il fatto perché la nonna paterna di Antonio Renato era stata Ersilia Farnese dei duchi di Parma. Si consideri poi che la predella non può essere stata scolpita prima del 1579 anno a cui risale il matrimonio di Ersilia con Renato Borromeo, nonno paterno dello sposo Antonio Renato, altrimenti non potrebbe comparire lo stemma Farnese. Da ultimo il prezioso ex voto può essere stato portato a Cislago solo qualche anno dopo il 1663, anno del matrimonio tra Antonio Renato ed Elena, cioè quando pur desiderando un figlio il fatto non avvenne e non oltre il 1686 anno della morte dello sposo che, come mostra il suo albero genealogico, non ha avuto discendenti perché purtroppo la grazia fu negata.

Da marzo ad ottobre la 1° domenica del mese visite guidate alla chiesetta di S. Maria

Dida

Santuario della Madonna della Neve (Cislago) predella lignea dell’altare seconda metà del XVI sec.

Predella lignea, stemma Farnese, collocato nel registro inferiore tra la scena della visita a Elisabetta e l’adorazione dei pastori

Ritratto di Elena Visconti 1643 – 1711 Da I BORROMEO DI ANGERA collezionisti e mecenati nella Milano del Seicento Scalpendi 2012.

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

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