Cronaca

SARONNO – Nuova segnalazione sui social relativa ad una presunta truffa immobiliare avvenuta in città, zona via Miola. A raccontare l’episodio è stata una cittadina attraverso un post pubblicato online con l’obiettivo di mettere in guardia altre famiglie da possibili raggiri legati agli affitti. Secondo quanto riferito, sarebbe stata convinta a versare circa 2400 euro come anticipo per l’affitto di un appartamento che si sarebbe poi rivelato inesistente o comunque non realmente disponibile.

Nel racconto viene spiegato come la presunta truffatrice, pure una donna, avrebbe contattato la vittima tramite WhatsApp, presentandosi con una falsa identità e fornendo anche fotografie di documenti apparentemente autentici. Per rendere più credibile la richiesta, sarebbe stata raccontata una situazione familiare delicata, utilizzata per giustificare l’impossibilità di mostrare personalmente l’abitazione e per fare pressione sulla necessità di concludere rapidamente l’accordo. Alla vittima sarebbero stati richiesti documenti personali, buste paga e il pagamento anticipato di più mensilità tra cauzione e affitto. Dopo il bonifico, però, il contatto si sarebbe reso irreperibile cancellando anche le conversazioni.

Secondo quanto riportato nel post, la denuncia sarebbe già stata presentata alle forze dell’ordine, anche in relazione all’invio dei documenti personali utilizzati durante la trattativa. La vicenda rilancia l’attenzione sul fenomeno delle truffe online legate agli affitti, sempre più diffuse soprattutto attraverso social network e piattaforme di messaggistica. Tra i consigli più ricorrenti da parte delle forze dell’ordine ci sono quelli di non effettuare pagamenti anticipati senza avere prima visitato l’immobile e firmato un contratto, oltre a verificare attentamente l’identità degli interlocutori.

(foto archivio)

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