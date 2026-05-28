Città

SARONNO – Un ambizioso progetto culturale sta per prendere il via a Saronno, con l’obiettivo di celebrare Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, uno dei protagonisti più brillanti e raffinati del Barocco lombardo. L’iniziativa, promossa con orgoglio dall’amministrazione comunale, punta a valorizzare l’immenso patrimonio artistico custodito nel territorio, trasformando la storia dell’arte in un bene comune, vivo e accessibile a tutta la cittadinanza.

Il fulcro di questo mese speciale dedicato all’artista, nato proprio da una famiglia saronnese, sarà un eccezionale prestito temporaneo. Si tratta del celebre quadro “Susanna e i Vecchioni“, concesso generosamente in esposizione dal signor Ciaccio e ospitato fino al 30 giugno nella prestigiosa cornice della sala del sindaco, all’interno di Villa Gianetti.

Il ricco palinsesto di eventi prenderà il via ufficialmente venerdì 29 maggio con un appuntamento di grande spessore scientifico e divulgativo. La giornata si aprirà con la conferenza intitolata “Per Legnanino, tra committenze sacre e profane“, curata dalla stimata storica dell’arte Marina Dell’Omo, a cui seguirà immediatamente una prima attesa visita guidata alla scoperta dell’opera esposta.

Il viaggio nel barocco saronnese proseguirà poi per tutto il mese. Ogni domenica, dal 31 maggio al 28 giugno, dalle 15.30 alle ore 17, si terranno infatti delle visite guidate su prenotazione curate in stretta collaborazione con l’associazione Cantastorie. Questo speciale itinerario culturale attraverserà i luoghi più significativi della città, toccando la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa Prepositurale e la stessa Villa Gianetti. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori ci saranno anche due contributi video esplicativi, che verranno proiettati all’interno della biblioteca e di Villa Gianetti per offrire un approfondimento dinamico sulla figura del maestro.

Per tutti coloro che desiderano invece ammirare le bellezze artistiche in autonomia, l’amministrazione ha predisposto un calendario di visite libere. Villa Gianetti aprirà le sue porte al pubblico il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà garantito sia al mattino, dalle 10 alle 12, sia al pomeriggio, dalle 15 alle 18. Anche la sala lettura della biblioteca comunale prenderà parte attiva all’iniziativa, accogliendo i visitatori il sabato e la domenica dalle 14 alle ore 17.45.

Si tratta di un’occasione imperdibile per riscoprire le radici storiche locali e per vivere da vicino la grande bellezza del Barocco.

(foto d’archivio)

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