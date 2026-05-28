Città

SARONNO – Intervento dei vigili del fuoco l’altro giorno per soccorrere un gatto rimasto bloccato all’interno di un edificio inutilizzato dell’ospedale cittadino. A raccontare l’episodio è stata una cittadina con un messaggio pubblicato sui social, nel gruppo Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…”. Secondo quanto riferito, da diversi giorni si sentivano i miagolii dell’animale provenire dall’edificio, tanto da spingere alcuni residenti a chiedere l’intervento del 112. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a liberare il micio, mettendolo in salvo.

Nel messaggio social la cittadina ha voluto ringraziare pubblicamente sia il numero unico di emergenza sia i vigili del fuoco, definiti “gentili ed efficienti” per la rapidità e l’attenzione dimostrate durante l’intervento.

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(foto archivio)

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