Città

SARONNO – Comprendere i figli e il loro rapporto con i media nell’era digitale. Si tratta del tema dell’evento “Genitori Next Level: strumenti e consapevolezza nell’era digitale”, organizzato dalla Città di Saronno, in collaborazione con il Centro per la Famiglia e Ats Insubria. L’iniziativa si terrà giovedì 28 maggio alle 20:45 nella sede del centro di aggregazione Tam Tam, situata in via Avogadro 11 a Saronno.

L’incontro si pone l’obiettivo di esaminare le dinamiche dei social media e dei videogiochi, intesi non solo come attività ludiche ma come veri e propri contesti di socializzazione e crescita per le nuove generazioni. L’approccio proposto intende superare la logica del giudizio per favorire l’acquisizione di strategie operative utili a gestire la quotidianità domestica.

Durante la serata verranno affrontati diversi nuclei tematici, tra cui:

L’adozione di strumenti pratici per la regolazione dei tempi e il monitoraggio dei contenuti digitali in ambito familiare.

L’analisi delle ragioni psicologiche che rendono i prodotti videoludici particolarmente attrattivi per i minori

La costruzione di una comunicazione efficace tra la generazione adulta e i nativi digitali, finalizzata a ridurre il divario comunicativo esistente.

Il dibattito sarà coordinato da due specialisti del settore: Marco Cenci, psicologo e psicoterapeuta esperto in contesti familiari, e Federico Tralce, psicologo e terapeuta specializzato nell’uso formativo del videogioco.

La partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia verrà data precedenza a quanti avranno effettuato la prenotazione tramite l’apposito modulo. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 340 706 4539 o inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09