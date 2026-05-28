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SARONNO – A volte la musica è il modo migliore per colmare un vuoto e trasformare il dolore del ricordo in pura bellezza condivisibile. Anche quest’anno Saronno si stringe intorno alla memoria del dottor Alfredo Conci, stimato professionista scomparso prematuramente, attraverso un grande appuntamento con la lirica. Nella ricorrenza della sua scomparsa, il gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte ha organizzato il concerto intitolato “Soave sia il vento“, un evento patrocinato con orgoglio dal comune di Saronno e pensato per celebrare la grande tradizione del bel canto.

L’appuntamento è fissato per la serata di sabato 6 giugno, con inizio alle 20.45, nella suggestiva cornice del centro musica Albero Musicale, alla Fondazione Daimon in via Ambrogio Legnani 4 a Saronno. Sarà una serata a ingresso libero, anche se per motivi organizzativi e data la rilevanza dell’evento è gradita la prenotazione telefonica al numero 347.4674724.

Il programma musicale si preannuncia di altissimo livello e interamente dedicato ai grandi capolavori della lirica internazionale. A guidare la serata sui tasti del pianoforte sarà la sapiente mano della maestra Debora Mori, che accompagnerà un cast di interpreti d’eccezione composto dal soprano Stefania Vietri, dal mezzo soprano Tiziana Sbalchiero (a cui è affidata anche la direzione artistica dell’evento) e dai baritoni Giancarlo Razionale e Dzemil Redzepi.

Insieme, gli artisti daranno vita a un viaggio emozionante tra le arie più celebri e intense della storia della musica, eseguendo pezzi lirici intramontabili tratti dalle opere di maestri assoluti come Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.

L’incontro, che sarà presentato ufficialmente da Emanuele Maggioni, promette di regalare alla comunità saronnese una serata speciale in cui la grande musica si fa custode di un affetto che il tempo non può cancellare.

(foto d’archivio)

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