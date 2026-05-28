Città

SARONNO – “Scrivo a questa testata giornalistica, amareggiato per come l’amministrazione comunale sta gestendo la città in generale ma soprattutto l’organizzazione dei centri estivi ed i servizi scolastici”.

Inizia così la lettera aperta di un papà saronnese che si definisce genitore preoccupato. Ecco il testo integrale.

“Oggi, 26 maggio l’amministrazione comunale non è ancora stata in grado di organizzare i centri estivi, predisporre le domande di adesione, comunicare le rette e i posti disponibili con le rispettive sedi. Da parte del comune arrivano notizie vaghe, dicono che verranno comunicati i dettagli entro la fine del mese di maggio… che praticamente è orami finito!

Come genitori, dovendo lavorare entrambi, siamo molto preoccupati perché ci ritroveremo con un mese di tempo per capire come gestire i nostri figli, senza la certezza nè della disponibilità di posti, nè della scuola a cui saranno assegnati per il campo estivo. Rischiamo di doverci impegnare a sostenere una spesa elevata per iscrivere nostra figlia ad un centro estivo privato, per evitare di restare scoperti non avendo familiari che possono darci una mano e sempre sperando di trovare disponibilità.

Come accaduto già in passato quest’anno, non viene data la giusta importanza alle famiglie e ai cittadini di questa città. Un esempio tra tutti quando ci è stato comunicato con un giorno di anticipo che il giorno successivo la scuola sarebbe stata chiusa a causa di mancanza di energia elettrica. Comunicazione tardiva data dal fatto che gli uffici comunali erano a conoscenza dell’evento già da settimane ma avevano avvisato la scuola solo in quella giornata.

Considerato che il termine dell’anno scolastico (30 giugno 2026) è noto già da settembre 2025, ritengo inaccettabile questo ritardo nell’organizzazione.

Nel frattempo però (direi anche per fortuna) altre iniziative vengono portate avanti. L’amministrazione comunale è stata in grado di programmare l’estate saronnese prima dei centri estivi! Questo ci fa capire l’ordine di priorità che viene data alle famiglie e alle nuove generazioni in questa città.

Complessivamente, con l’insediamento del nuovo sindaco i servizi del comune di Saronno hanno fatto continui passi indietro, le segnalazioni inviate per buche, luci non funzionanti o altro non vengono più prese in considerazione, il livello di pulizia delle strade è peggiorato, vengono avviati lavori di rifacimento del manto stradale tralasciando parti di carreggiata mal messe.

Di fronte a tutti questi ritardi e disservizi il nostro primo cittadino dov’è?

Nella speranza che questi ultimi 3 giorni lavorativi di maggio possano conferire lo sprint necessario a concludere l’organizzazione dei centri estivi porgo cordiali saluti

Un genitore preoccupato

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