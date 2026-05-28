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SARONNO – Muovere i primi passi sulla scacchiera, comprendere le strategie fondamentali e, soprattutto, condividere un momento di socializzazione e divertimento. Con questi obiettivi nasce “Scacchi ABC – Corso Base 1“, una nuova iniziativa intergenerazionale promossa dalla collaborazione tra l‘associazione Scacchi Saronno e il Gruppo anziani città di Saronno. Il progetto si propone come un’opportunità unica per avvicinarsi a una disciplina affascinante e senza tempo, capace di stimolare la mente a qualsiasi età.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto espressamente ai principianti assoluti di tutte le generazioni, dai più giovani ai meno giovani, abbattendo ogni barriera anagrafica nel segno della passione per il gioco. Le lezioni si terranno nella sede di via Marconi 5 a Saronno e offriranno un percorso guidato per imparare le regole in modo semplice, conoscere le mosse principali e apprendere le prime strategie di base per condurre una partita in autonomia.

A garantire l’alto valore formativo dell’iniziativa sarà la presenza di Monica C. Marincas, istruttrice base della Federazione scacchistica italiana (Fsi), che accompagnerà i partecipanti passo dopo passo in questo viaggio di scoperta e miglioramento personale. Il percorso didattico si articolerà in un ciclo introduttivo di cinque lezioni, che si terranno ogni giovedì pomeriggio dalle 18 alle 19. Il debutto ufficiale è fissato per domani 28 maggio, mentre a conclusione delle lezioni è previsto un avvincente torneo finale che permetterà a tutti i corsisti di mettersi alla prova e celebrare insieme il traguardo raggiunto.

Gli organizzatori invitano calorosamente tutta la cittadinanza a scoprire il mondo degli scacchi e a partecipare a questo momento di condivisione e crescita. Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per procedere con le iscrizioni, è possibile inviare una comunicazione scritta direttamente all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

(foto d’archivio)

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