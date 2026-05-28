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RICCIONE – Si conclude a Riccione la stagione agonistica della Scherma Saronno con il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, l’ultimo appuntamento del calendario del Campionato Italiano Under 14 svolto al Play Hall dal 7 al 14 maggio scorso che ha visto protagonisti i migliori atleti dai 10 ai 14 anni provenienti da tutta Italia compresi i saronnesi guidati dal maestro Marco Di Martino e dall’istruttore Matteo Restani.

A salire in pedana per primi sono stati Federico Randazzo, Tommaso Gigliuto e Gabriele Gallifuoco, per la categoria Giovanissimi, insieme a Chiara Di Francisca per la categoria Bambine, mentre durante la seconda giornata di gare è stato il turno di Dorotea Rossi e Lucio Vescovi, tutti protagonisti di una bellissima prestazione.

L’ultima giornata, invece, ha visto sulla pedana del Play Hall di Riccione Filippo Sevesi, Morena Lauro e il protagonista assoluto tra i saronnesi Luca Graziano che, con una prestazione straordinaria, conquista uno spettacolare settimo posto nella categoria Ragazzi compiendo un’impresa storica per la Scherma Saronno nei Campionati Italiani senza precedenti e di grandissimo prestigio in una gara avente ben 265 atleti partecipanti. Una soddisfazione soprattutto personale per il giovanissimo atleta saronnese Luca Graziano che è riuscito a ottenere un risultato straordinario mettendosi in gioco e superando un periodo difficile ostacolato da problemi fisici e muscolari.

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