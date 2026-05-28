Sciopero generale del 29 maggio: possibili disagi anche per il servizio idrico di Alfa
28 Maggio 2026
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GERENZANO – Possibili ripercussioni anche sui servizi idrici venerdì 29 maggio per effetto dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Cub, Adl Varese, Gsb, Si Cobas, Usi-Cit e Usi 1912.
A comunicarlo è Alfa srl, la società che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio, spiegando che gli addetti potrebbero astenersi dal lavoro per l’intera giornata di venerdì 29 maggio.
Lo sciopero rientra nella mobilitazione nazionale che coinvolge diversi settori pubblici e privati e potrebbe determinare rallentamenti o disagi nello svolgimento di alcune attività legate al servizio.
La società precisa comunque che, durante le ore di sciopero, saranno garantite le prestazioni indispensabili per la tutela della sicurezza. I servizi minimi saranno assicurati nel rispetto della normativa vigente sul diritto di sciopero, prevista dalla legge 146 del 1990, modificata successivamente dalla legge 83 del 2000, oltre che dalle deliberazioni della Commissione di garanzia.
Al momento Alfa non segnala criticità specifiche ma invita l’utenza a tenere conto della possibile adesione del personale alla protesta prevista per venerdì 29 maggio.
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