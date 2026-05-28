Solaro

SOLARO – Cucina regionale italiana, solidarietà e partecipazione per l’edizione 2026 di “A scuola con lo chef”, iniziativa ospitata al centro cottura di via San Francesco a Solaro. La manifestazione ha proposto un vero e proprio “Giro d’Italia culinario” attraverso quattro serate dedicate ai sapori tipici di diverse regioni italiane, dalla Toscana alla Sardegna, passando per Puglia e Campania.

Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato una numerosa partecipazione di appassionati e aspiranti cuochi, coinvolti nelle lezioni di cucina organizzate nell’ambito del progetto. L’intero ricavato delle serate è stato devoluto in beneficenza a Caritas Solaro e Brollo. Dal Comune è arrivato un ringraziamento a tutti i partecipanti, agli organizzatori, ai cuochi e ai soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui Sodexo Italia, la comunità pastorale Discepoli di Emmaus e Libera Terra.

L’evento ha unito convivialità, scoperta delle tradizioni gastronomiche regionali e attenzione al sociale, confermandosi un appuntamento molto partecipato sul territorio.

(foto di gruppo alla tappa a Solaro)

28052026