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TRADATE – Il dolore per la morte del giovane Nicolò Vergani attraversa anche i corridoi dell’Isiss Don Milani di Tradate, dove il ragazzo frequentava la classe 4B Gcom. Dopo la tragica scomparsa del 18enne di Cislago, l’istituto scolastico ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia con un messaggio condiviso dalla dirigenza e dall’intera comunità scolastica. “Il dirigente scolastico e tutta la comunità del Don Milani si uniscono sentitamente al dolore della famiglia per l’improvvisa e tragica scomparsa dello studente” si legge nella nota diffusa dalla scuola.

Nel ricordo degli insegnanti e dei compagni Nicolò viene descritto come “un ragazzo vivace e partecipe”, appassionato di basket e presenza importante nella vita quotidiana dell’istituto “grazie al suo carattere estroverso e alla sua inconfondibile ironia”. Parole particolarmente toccanti sono dedicate ai compagni di classe, “impreparati alla presenza assordante di un banco vuoto nella loro aula”, ma anche agli insegnanti e all’intera comunità educante, ancora increduli davanti ad una perdita definita “impensabile”. La scuola conclude assicurando che il ricordo di Nicolò sarà custodito con affetto e attenzione da tutta la comunità scolastica.

Il giovane era rimasto gravemente ferito lunedì 25 maggio in un incidente stradale avvenuto a Carbonate, all’incrocio tra via Pasteur e via Volta, nello scontro tra la sua moto e un’auto. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano, è morto dopo alcuni giorni di ricovero.

28052026