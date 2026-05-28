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TRADATE – Con l’allungarsi delle giornate e il desiderio di trovare rifugio dalla calura cittadina, riparte uno degli appuntamenti più amati del territorio varesino: il ciclo dei “Picnic (scientifici) sotto le stelle”. Al Centro didattico scientifico – Ecoplanetario, immerso nella fresca cornice del Parco Pineta, torna un format collaudato che unisce il relax di una cena sul prato al fascino della divulgazione scientifica.

L’iniziativa prenderà il via sabato 6 giugno e proseguirà per tutta l’estate. La formula è semplice quanto suggestiva: i partecipanti sono invitati a portare da casa un telo e un cestino colmo di prelibatezze per godersi una cena all’aperto, mentre le guide esperte della cooperativa sociale Astro Natura trasformano la serata in un viaggio coinvolgente tra cielo e terra.

Un viaggio tra ghiaccio, fuoco e miti del sole

Ogni appuntamento propone un tema originale, studiato per stimolare la curiosità di adulti e ragazzi (consigliato dai 10 anni in su). Dalle “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, che mettono a confronto le comete con i giganti del Mesozoico, fino ai “Miti e leggende del Sole”, il programma spazia tra astronomia, biodiversità e antropologia.

Non mancherà, naturalmente, l’osservazione guidata del cielo con i moderni telescopi dell’Osservatorio. In caso di maltempo l’esperienza si sposta all’interno dell’Ecoplanetario, dove la tecnologia permetterà ai visitatori di volare tra le stelle restando comodamente al coperto.

Il calendario degli appuntamenti:

6 giugno: “Cronache del ghiaccio e del fuoco” – Comete e dinosauri a confronto.

20 giugno: “Miti e leggende del Sole” – Un viaggio culturale intorno alla nostra stella.

4 luglio: “Strani linguaggi” – Come comunicano gli animali (e l’uomo).

18 luglio: “Miti e leggende del cielo sotto i nostri piedi” – Le costellazioni del sud.

1 agosto: “Animali da paura” – Tra fobie, curiosità e fake news naturalistiche.

Informazioni e modalità di partecipazione

L’apertura dei cancelli è prevista per le 20.45, con inizio attività alle 21. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria online sul sito ufficiale del Centro. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 14 anni (gratis sotto i 4 anni). Per prenotazioni, al link.

Cosa non dimenticare: un telo per sdraiarsi sul prato, il cestino da picnic, una torcia e. un buon repellente per le zanzare.

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