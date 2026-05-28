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SOLARO – VILLAGGIO BROLLO – Dopo il successo del primo fine settimana di apertura, la Festa della Madonna dei Lavoratori al Villaggio Brollo si prepara a vivere la sua seconda e più intensa parte. La manifestazione, patrocinata dai comuni di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, sposterà il suo baricentro logistico dal centro parrocchiale alla zona di piazza Grandi. Per questa seconda tranche di eventi, l’offerta si arricchirà notevolmente grazie all’allestimento del luna park cittadino e all’attesa apertura della tradizionale sagra del pesce, un binomio che farà da sfondo a tutte le serate fino alla conclusione della festa.

Il sipario sul secondo weekend si alzerà nella serata di venerdì 29 maggio a partire dalle 19.30, momento in cui apriranno contemporaneamente la chiesetta locale, le attrazioni del luna park e le cucine della sagra del pesce. L’indomani, sabato 30 maggio, le attività cominceranno già nel pomeriggio, alle 15, con l’inaugurazione della mostra fotografica storica intitolata “C’era una volta Villaggio Brollo“, allestita negli spazi dell’ex casa Brollo in piazza Grandi. In serata si rinnoveranno i momenti di raccoglimento con l’apertura della chiesetta alle 19.30, mentre alle 20.30 l’attenzione si sposterà sulla solidarietà con l’avvio della pesca di beneficenza organizzata nella scuola materna G. Brollo.

Domenica 31 maggio sarà la giornata centrale e più ricca di appuntamenti dell’intero programma. Dopo la prima funzione delle 9 nella chiesa parrocchiale, l’appuntamento più solenne della mattinata si terrà alle 10.30 davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori, dove monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano e vicario episcopale, presiederà la santa messa concelebrata da don Sergio e don Massimiliano. In caso di maltempo la celebrazione si sposterà al coperto in parrocchia. La liturgia sarà arricchita da un intermezzo musicale curato dal corpo musicale Attilio Rucano. Nel pomeriggio, oltre alla riapertura della mostra fotografica dalle 15, si terrà la recita del santo rosario alle 16.45, seguita alle 17.30 dal popolarissimo e divertente intrattenimento della scalata al palo della cuccagna. La lunghissima giornata domenicale si chiuderà in grande stile alle 22.15 con un attesissimo e spettacolare spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra il villaggio.

I festeggiamenti non si fermeranno e proseguiranno lunedì 1 giugno, giornata che vedrà ancora protagonista la mostra storica nel pomeriggio e la pesca di beneficenza la sera. Il momento centrale del lunedì sarà di carattere prettamente devozionale: alle 20.30 si snoderà infatti la solenne processione con la statua della Madonna, presieduta da don Leslaw Piotr Bialek, affettuosamente conosciuto come don Leo, che celebrerà nell’occasione il suo venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Il corteo religioso partirà dal piazzale della Parrocchia Madonna del Carmine e attraverserà via Repubblica, via Mascagni, via Verdi e via Isonzo, per poi concludersi in piazza Grandi alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori. L’intera manifestazione giungerà al suo epilogo ufficiale martedì 2 giugno, in coincidenza con la Festa della Repubblica, offrendo ai cittadini un’ultima serata di svago, gusto e condivisione tra i tavoli della sagra e le luci del luna park.

(foto d’archivio)

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