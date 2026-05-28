Volley, stasera l’andata della finale tra Salus Gerenzano e Gorla: in palio la promozione in Serie D
28 Maggio 2026
GERENZANO – Tutto pronto per l’andata della finale play off della prima divisione della provincia di Varese di pallavolo femminile che si disputerà alle 21 di oggi 28 maggio al palazzetto dello sport di via Inglesina a Gerenzano tra la squadra di casa della Salus e il Gorla Volley.
Le ragazze della Salus Gerenzano arrivano alla finale di stasera dopo la vittoria nelle semifinali contro la Pallavolo Arcisate, grande vittoria in semifinale anche per le “api” del Gorla Volley che hanno strappato il pass per la finalissima fondamentale per la promozione in Serie D dei campionati regionali lombardi Fipav grazie alla doppia vittoria sulle Eagles di Carnago. Partita, dunque, importantissima e sicuramente non semplice per la Salus Gerenzano che, però, potrà continuare il percorso cercando di coronare il sogno promozione dopo una bella ed emozionante stagione.
(foto da Instagram)
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