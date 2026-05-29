2 giugno, a Saronno cerimonia pre-serale con sorvolo con fumogeni tricolori
29 Maggio 2026
SARONNO – Sarà una Festa della Repubblica pomeridiana quella in programma martedì 2 giugno a Saronno: la tradizionale cerimonia cittadina si svolgerà infatti nel pomeriggio e sarà arricchita dal sorvolo di un aeromobile con lancio di fumogeni tricolore.
L’appuntamento è fissato alle 17 in piazza Libertà, dove cittadini e autorità si ritroveranno per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica italiana.
Il programma prevede, a seguire, l’alzabandiera, il discorso delle autorità e uno dei momenti più attesi della manifestazione: il sorvolo di un aeromobile con fumogeni tricolore, destinato a colorare il cielo sopra il centro cittadino. La cerimonia sarà accompagnata dall’animazione musicale del Corpo musicale cittadino.
Le autorità cittadine, accompagnate dal Gonfalone cittadino, parteciperanno invece nella mattinata di martedì 2 giugno alle celebrazioni ufficiali organizzate dal prefetto di Varese.
(foto archivio)
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