Città

SARONNO – Sarà una Festa della Repubblica pomeridiana quella in programma martedì 2 giugno a Saronno: la tradizionale cerimonia cittadina si svolgerà infatti nel pomeriggio e sarà arricchita dal sorvolo di un aeromobile con lancio di fumogeni tricolore.

L’appuntamento è fissato alle 17 in piazza Libertà, dove cittadini e autorità si ritroveranno per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica italiana.

Il programma prevede, a seguire, l’alzabandiera, il discorso delle autorità e uno dei momenti più attesi della manifestazione: il sorvolo di un aeromobile con fumogeni tricolore, destinato a colorare il cielo sopra il centro cittadino. La cerimonia sarà accompagnata dall’animazione musicale del Corpo musicale cittadino.

Le autorità cittadine, accompagnate dal Gonfalone cittadino, parteciperanno invece nella mattinata di martedì 2 giugno alle celebrazioni ufficiali organizzate dal prefetto di Varese.

(foto archivio)

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